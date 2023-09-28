شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير استعدادا لـ سان جورج.. جلسة كولر فى حضور بيبو.. وتدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية، فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، علماً بأن لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة أيضاً انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.