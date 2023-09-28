شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مدرب حراس الأهلي تبيع التين الشوكى فى برنامج "كابيتانو مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلى، فى برنامج كابيتانو مصر خلال حلقة اليوم وهى تبيع التين الشوكى، وقامت إليسيا بالهتاف باللغة العربية "حلاوة يا تين"، وهى تقطع التين الشوكى للاعبين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.