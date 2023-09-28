شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباراتى اليوم الخميس 28 - 9 - 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس، مباراتين في دورى نايل في إطار ختام منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

في اللقاء الأول، حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، حيث سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تصدى لها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 54 أرسل محمد الشامي تمريرة من على يمين منطقة الجزاء للاعب ميدو جابر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك، في الدقيقة 74، سقط اللاعب سيف تيري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ومطالبته برلكة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

بهذه النتيجة، يحصل المصرى على أول ثلاثة نقاط في الدوري ليغادر المركز الأخير، بينما يتعثر فاركو للمرة الثانية ويبقى بدون نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام فيوتشر، حيث دخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وفي المباراة الثانية حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.