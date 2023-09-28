شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويحصد أول 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: ياو أنور.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: المهدي سليمان ،الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب،الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، الهجوم: مابولولو.