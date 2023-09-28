شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. لاعبو البرنامج يهتفون لـ على معلول: أحسن ظهير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب لاعبو برنامج كابيتانو بالنجم التونسي على معلول لاعب فريق الأهلى والذى يحل ضيفا على حلقتى الخميس والجمعة، وهتفوا له " الاهلاوي نمبر وان" ، وأبدى اللاعبون سعادتهم بوجود على معلول فى البرنامج ووصفوه بأنه افضل ظهير أيسر فى مصر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.