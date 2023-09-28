شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. تعرف على نصائح على معلول للاعبين المشاركين في البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه على معلول لاعب النادى الأهلى نصائح للاعبين المشاركين في برنامج كابيتانو مصر لدعمهم وحثهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية ليكونوا لاعبين كبار في المستقبل.

وقال معلول الذي حل ضيفاً في البرنامج للاعبين إن عليهم التدريب يوميا والتعب ولا بد من وجود هدف فى كل مرحلة سنية وهذا يتحقق بالعمل والتضحية وأن يقدم كل لاعب ما لديه فى المباريات والتدريبات أيضا.

ورحب لاعبو برنامج كابيتانو بـ على معلول وهتفوا له " الاهلاوي نمبر وان" وابدى اللاعبون سعادتهم بوجود على معلول فى البرنامج ووصفوه انه افضل باك فى مصر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.