شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: الإسماعيلى كبير وصالحت الجمهور بهدفى فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل.

وقال مجدى خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "on time sport" إن الإسماعيلى فريق كبير وقادر على العبور من الأزمة التي يمر بها والعودة إلى مكانته الطبيعية في جدول الدورى.

أكد مجدى أنهم ذاكروا فريق الاتحاد السكندرى على مدار الثمانية الأيام الماضية حتى استطاعوا تحقيق المطلوب والحصول على الثلاث نقاط ، وأوضح لاعب الإسماعيلى أنه صالح جمهور الفريق بتسجيله هدف في شباك الاتحاد السكندرى بعد إهدارة لركلة جزاء في المباراة الماضية أمام زد.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31 ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم،الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز،الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى،الهجوم: ياو أنور.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: المهدي سليمان ،الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب،الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، الهجوم: مابولولو.