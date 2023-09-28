شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البادل يحقق فوزين متتاليين في «البطولة العربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات للبادل فوزين متتاليين على منتخبي العراق وسلطنة عمان، ليجدد آماله بالتأهل إلى الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان، العربي والإماراتي للبادل، ويشارك فيها 11 منتخباً وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.

شهد انطلاق منافسات البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وأعضاء الاتحادين الإماراتي والعربي ورؤساء الوفود المشاركة.

وتفوق منتخب الإمارات على نظيره العراقي 3-0، خلال منافسات الفترة الصباحية ضمن المجموعة الأولى في المواجهات الثلاث بينهما، حيث تقام منافسات البادل للفرق باحتساب نتيجة ثلاث مباريات بين كل منتخبين، ثم كرر منتخب الإمارات فوزه في الفترة المسائية على سلطنة عمان 3-0 أيضاً.

وفي المجموعة نفسها فاز المنتخب المغربي على منتخب سلطنة عمان 3-0، أما في المجموعة الثانية فحقق المنتخب الأردني الفوز على نظيره السوري 2-1، وتفوق المنتخب الكويتي على المنتخب السوداني 3-0.

وفي إطار المجموعة الثانية حقق المنتخب الكويتي الفوز على المنتخب المصري 2-1، وتفوقت البحرين على سوريا 3-0، ومصر على السودان 3-0، والبحرين على الأردن 3-0.

وتقام، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة التي ستحدد ترتيب المجموعتين، ومصير الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، حيث يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وتتميز المنافسات بالحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل داخل الصالات الحديثة لمجمع ند الشبا الرياضي، وعبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة البث المباشر للمنافسات.