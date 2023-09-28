شكرا لقرائتكم خبر عن شرودر: الهزائم الثلاث في الموسم الماضي حفزت العين للفوز على الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وصف الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين مباراة فريقه مع الشارقة التي انتهت لصالح «الزعيم» 3-2 ب«المجنونة» والممتعة لجمهور الفريقين،مؤكداً ان الهزائم الثلاث للعين أمام«الملك» في نهائيات كؤوس الموسم الماضي حفزت اللاعبين لرد الاعتبار.

وقال شرودر: كانت مباراة مجنونة وممتعة،وبعد الطرد كان لابد من التكيف مع الوضع الجديد، وخلال الاستراحة تحدثت إلى اللاعبين عن ذلك، وبعد الهدف الثاني لعبنا بطريقة جديدة ونجحنا في الاستحواذ،وكانت لدينا ركلة جزاء واضحة لسفيان رحيمي بنسبة 100%.

وكشف«كانت أمامي مهمة أخرى قبل المباراة وهي تهيئة اللاعبين،عبر الوقوف عما حدث أمام الشارقة في الموسم الماضي(بعد خسارة ثلاث بطولات أمامه) وقد درست الشارقة جيداً، وبطبيعة الحال من الصعب ان تلعب بعشرة لاعبين لمدة ساعة في أجواء مثل هذه، وأمام أصعب فريق في الدوري، ولكن قدمنا عملاً رائعاً وكبيراً».

وعن سبب اخراج لابا،قال شرودر:لأنه لم يكن جاهزاً تماماً ولم يتدرب معنا ليومين، ودفعت بجوناتاس الأكثر جاهزية وكان هدفنا المحافظة على التوازن الدفاعي مع عدم اغفال الهجوم وجوناتاس سريع وقوي ونجح في القيام بكل المطلوب منه.