الامارات | خالد العطاس: الانتصار على الشارقة جاء بالروح والإدارة والعزيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع فريق العين، الدولي خالد العطاس أن الانتصار الثمين الذي حققه "الزعيم" على حساب الشارقة في "الإمارة الباسمة" جاء بفضل الروح والإدارة والعزيمة الكبيرة وأن المباراة رغم أنها ليس أكثر من 3 نقاط فقط إلا أنه جاءت من ملعب فريق منافس وخصم عنيد.

وقال العطاس في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: "رغم حالة الطرد فإننا نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث، مثل هذه الروح يجب أن تستمر معنا طوال فترة الموسم، امام بالنسبة للتكتيك فلا خوف على الفريق مع هذا الاداء".

وأعرب الوافد الجديد لصفوف العين في الموسم الحالي عن سعادته بالاداء الذي قدمه مع الفريق، وقال: "الثقة موجودة والجماهير تدعمني، كلنا فريق واحد".