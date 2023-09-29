شكرا لقرائتكم خبر عن مناصفة بين تاو ومابولولو.. ترتيب هدافي دورى نايل بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوي المهاجم الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، مع بيرسي تاو مهاجم الأهلي في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري نايل بعد انتهاء الجولة الثانية، برصيد هدفين لكل منهما.

1- بيرسي تاو لاعب الأهلي - هدفين

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري - هدفين

وشهدت مباراتي اليوم الخميس في دورى نايل، تسجيل 5 أهداف بواقع أربعة في مواجهة الاسماعيلي والاتحاد، وهدف وحيد في مباراة المصري وفاركو، وذلك في إطار ختام منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

في اللقاء الأول، حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، حيث سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تصدى لها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 54 أرسل محمد الشامي تمريرة من على يمين منطقة الجزاء للاعب ميدو جابر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك، في الدقيقة 74، سقط اللاعب سيف تيري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ومطالبته برلكة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.الإسماعيلى يقسو على الاتحاد بثلاثة مقابل هدف

وفي المباراة الثانية حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية، افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.