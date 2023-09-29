شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة رسميًا

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة، من مسابقة دورى نايل، والتي كان مقررا لها في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

مران الأهلي الأخير استعدادا لـ سان جورج.. جلسة كولر فى حضور بيبو.. وتدريبات بدنية

اختتم فريق النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسانت جورج

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى انطلاق بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.