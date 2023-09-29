شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس، مباراتان في دورى نايل في إطار ختام منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024، وفي اللقاء الأول، حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره فاركو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40، حيث سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تصدى لها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحصل المصرى على أول ثلاثة نقاط في الدوري ليغادر المركز الأخير، بينما يتعثر فاركو للمرة الثانية ويبقى بدون نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام فيوتشر، حيث دخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وفي المباراة الثانية حصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.