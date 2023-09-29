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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50% من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى.
الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى
الزمالك يسمح لأعضاء القيمة المضافة بالانتخاب بشرط السداد قبل التصويت.. مستند
أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.
وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وآرتا سولار إلى القاهرة
وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طاقم تحكيم من غانا المكلف من جانب أخطر الأفريقي لكرة القدم بإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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