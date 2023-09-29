شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50% من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى.

الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يسمح لأعضاء القيمة المضافة بالانتخاب بشرط السداد قبل التصويت.. مستند

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.

وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وآرتا سولار إلى القاهرة