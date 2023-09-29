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أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50% من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى.

الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

الزمالك لـ الخليج 365: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

الزمالك يسمح لأعضاء القيمة المضافة بالانتخاب بشرط السداد قبل التصويت.. مستند

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.

 

الزمالك يسمح لأعضاء القيمة المضافة بالانتخاب بشرط السداد قبل التصويت.. مستند

 

وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وآرتا سولار إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طاقم تحكيم من غانا المكلف من جانب أخطر الأفريقي لكرة القدم بإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وآرتا سولار إلى القاهرة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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