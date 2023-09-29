شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد يجتاز الكشف الطبى قبل الانتقال إلى صفوف باوك اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادر السيد، حارس مرمى الأهلى والزمالك الأسبق، إن نجله أحمد اجتاز الكشف الطبي قبل الانتقال إلى صفوف نادى باوك اليوناني.

وأكد نادر السيد أن ابنه أحمد يضع الرتوش النهائية على صفقة انتقاله لنادى باوك اليوناني قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان أحمد نادر السيد تمسك بالبقاء مع الزمالك رافضاً البت في عروض الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن أزمة إيقاف القيد دفعته للتفكير فى العروض الخارجية.

فى سياق مختلف، وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طاقم تحكيم من غانا المكلف بإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي والزمالك المقرر لها السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسئول الطبي في اللقاء. ووصلت بعثة أرتا سولار الجيبوتى إلى القاهرة أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.