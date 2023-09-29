الامارات | المنصوري يهدي الإمارات برونزية تاريخية في «الآسياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى أمس، نجم منتخب الدراجات، أحمد المنصوري الإمارات الميدالية السادسة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية، وتعد هذه الميدالية تاريخية، كونها الأولى عربياً في سباق «المضمار». وعلى مدار دورات الألعاب الآسيوية في «المضمار»، لم يحقق العرب من قبل أي ميدالية، حتى جاءت برونزية المنصوري أمس، بينما سبق للدراج العراقي سليم شناتي أن أحرز ميدالية، لكن كانت في سباق الفردي العام اختصاص «الطريق» سنة 1978 بالنسخة السابعة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وحقق المنصوري برونزية المركز الثالث بمسابقة الأومنيوم برصيد 131 نقطة ليرتفع رصيد الإمارات إلى ست ميداليات بواقع ذهبية وفضية وأربع برونزيات، لينجح مجدداً بعد عام تقريباً من حصده أول ذهبية للإمارات في دورات ألعاب التضامن الإسلامي في قونية 2022، في تسجيل إنجاز آخر فريد من نوعه للرياضة الإماراتية والعربية.

وتوج بالميدالية الذهبية كوبوكي كازوشيجي لسباق الأومنيوم برصيد 178 نقطة، فيما توج الدراج ليونج كا يو من هونغ كونغ بالميدالية الفضية برصيد 143 نقطة.

وقال المدير الفني لمنتخب الدراجات يوسف ميرزا في تصريح صحافي: «المنصوري كتب تاريخاً جديداً لرياضة الدراجات الهوائية العربية، وقدم أداء قوياً استحق من أجله الفوز بالميدالية البرونزية في سباق المضمار». وأوضح أن برونزية المنصوري ستكون حافزاً للمنتخب لحصد المزيد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية.

واستمرت صدارة الإمارات للمركز الأول عربياً والـ16 قارياً في جدول الترتيب العام مع نهاية اليوم السادس (أمس) برصيد ست ميداليات، بينما تتصدر الصين الدولة المستضيفة للحدث بإجمالي 160 ميدالية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ79 ميدالية، واليابان ثالثة بـ73 ميدالية.

وفي باقي مشاركات رياضيي الإمارات، خسر منتخب السلة ثانية مبارياته أمام كازاخستان بنتيجة (59 – 49). كما حل منتخب الفروسية من خلال ناتالي لانكيستير في المركز الـ12 بمسابقة الفردي لرياضة الترويض. وحلت سبّاحة المنتخب مهرة الشحي في المركز الثامن بمسابقة 50 متر حرة.

وفي مشاركات اليوم، يخوض منتخب المبارزة مسابقة الفرق الأيبيه للرجال، إذ يشارك خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، وعمران البلوشي.

ويواصل منتخب الرماية مشواره بمسابقة المسدس 10 م سيدات من خلال الرامية غاية شهيل.

ويستهل منتخب الشطرنج مسابقة الفرق والتي تستمر لمدة تسعة أيام بإجمالي تسع جولات بواقع جولة واحدة يومياً، إذ تشارك عنود بشكردي، وروضة السركال، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني. ويفتتح منتخب الترايثلون مشواره بمسابقة فردي الرجال والتي يخوضها الثنائي سعود الزعابي ومحمد الغافلي.

• حقق نجم منتخب الدراجات أحمد المنصوري ميدالية برونزية ضمن «المضمار» في سباق الأومنيوم، برصيد 131 نقطة.