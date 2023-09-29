فانتازي.. هالاند أم موريس "كابتن" الجولة السابعة؟ الإحصائيات تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يحلل خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي ما إذا كانت مباراتي لوتون تاون في الجولة السابعة ستجعل مهاجمهم قائدًا "Captain" أفضل من هالاند.

ويمكن للجولة المزدوجة من الأسبوع السابع "Double Gameweek7" أن تجعل كارلتون موريس (5.5 مليون جنيه إسترليني) أفضل بديل لإيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) لقيادة تشكيل مدربي فانتازي.

ويعد فريق لوتون واحدًا من فريقين فقط يلعبان مرتين في هذه الجولة من المباريات، حيث يزور إيفرتون في بداية الأسبوع قبل استضافة بيرنلي مساء الثلاثاء، في هذه الأثناء، يزور هالاند ولفرهامبتون.

سارع موريس إلى إظهار أهميته مع فريق لوتون منذ صعودهم، حيث شارك في جميع أهدافهم الثلاثة، سجل هدفين وصنع هدفًا.

وقد ساعده متوسط النقاط الخاص به البالغ 5.2 مقارنه بسعره المنخفض إلى تصدر قائمة المهاجمين الأكثر شراءا للجولة السابعة (320 ألف مدرب جديد).

وعلى الجانب الآخر بلغ متوسط نقاط هالاند 8.5 بفضل ثمانية أهداف وتمريرة حاسمة وتحقيق 51 نقطة.

باقي الأرقام تؤكد تفوق النرويجي، حيث سدد 31 كرة داخل منطقة الجزاء وهي أكثر من ثلاثة أضعاف 10 لموريس، بينما حصل هالاند على 15 فرصة، مقارنة بثلاث فقط لمهاجم لوتون.

الجدير بالذكر أن اثنتين من تلك الفرص لموريس كانتا من ركلات الترجيح، حيث لم يسجل مهاجم لوتون أي هدف من دون هذه الركلات.

فيما يتعلق بالتهديد على مرمى الخصم، ليس هناك أي منافسه بين هالاند وموريس، حيث تفوق النرويجي بفرق شاسع.

ومع ذلك، فإن إمكانية حصول موريس على نقاط المكافأة "Bouns"، والتي يحددها نظام النقاط الإضافية (BPS)، هي الميزة الوحيدة لصالح مهاجم لوتون.

سجل موريس وحصل على نقطتين مكافأة في خسارة لوتون 4-1 أمام برايتون في الجولة الأولى، وحقق 8 نقاط.

وساعده هدفه ضد ولفرهامبتون بالتعادل 1-1 في الجولة الماضية الحصول على أقصى عدد من نقاط المكافآة "3".

في الحقيقة، افتقار موريس للمنافسة من زملائه في الفريق يعني أنه شبه متأكد من حصوله على نقاط مكافأة كلما سجل.

وعلى النقيض من ذلك، يحصل هالاند على المكافأة فقط عندما يسجل هدفين على الأقل في المباراة الواحدة هذا الموسم.

لقد سجل هدف في كل مباراة أمام شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست في آخر أربع أسابيع من الدوري لكنه لم يتلق أي نقاط إضافية حيث تفوق عليه زملائه بالفريق في "BPS".

كما تظهر الإحصائيات، أن فرص هالاند العديدة للتسجيل في كل مباراة تعني إعطائه شارة الكابتن بكل تأكيد، لكن بالنسبة للمدربين المستعدين لخوض هذه المخاطرة مع موريس، فإن مباراتي لوتون وقدرته بالحصول على المكافآت عندما يسجل، تشير إلى أنه يمكن أن يكون البديل الأفضل.