شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: لا صحة لطلب فيتوريا الرحيل وصلاح سيشارك أمام الجزائز وزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أنه لا صحة لطلب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الرحيل، وكل هذه الأنباء مجرد شائعات لا وجود لها.

وقال محمد غرابة فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا صحة لطلب فيتوريا الرحيل عن منتخب مصر، والأمور مرضية بشكل كبير لفيتوريا مع منتخب مصر، ولا صحة لأى كلام منتشر بطلب البرتغالى الرحيل عن الفراعنة".

وتابع: "فيتوريا سعيد بتجربته مع منتخب مصر والأنباء عن غضبه ورغبته فى الرحيل مجرد شائعات، ولا توجد أى مشاكل إدارية أو تنظيمية تعرقل منتخب مصر".

وأضاف غرابة: "فيتوريا كان حزينا لتأخر انطلاق مباريات الدورى وكان يأمل فى بدايته منذ فترة". وتابع: "أرسالنا استدعاءات لـ11 لاعبا محترفا كقائمة مبدائية، ومن المحتمل ضم وجوه جديدة للمنتخب فى معسكر أبو ظبى".

وأضاف: "معسكرات منتخب مصر لن تشهد أى استثناءات فى اللاعبين والأولوية المطلقة ستكون للمنتخب فقط ولن نسمح بأى طلبات مجددا".

وأوضح: "محمد صلاح سيشارك فى مباراتى زامبيا والجزائر، والمنتخب سيسافر إلى الإمارات 9 أكتوبر المقبل وإعلان القائمة يوم 7 أكتوبر".

وأضاف: "هدف مصطفى محمد مع نانت تدرب عليه مع منتخب مصر وسجل هذا الهدف أكثر من مرة، وفيتوريا يعمل على تطوير اللاعبين، ونشر مصطفى لهذا الهدف مع المنتخب يؤكد ما قام به المدرب".