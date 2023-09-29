شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى داعما حارسه: 3 سلامات لأحمد عادل.. كدمة قوية بوجه القدم والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى على موقع "فيس بوك" صورا لإصابة اللاعب معلقا عليها: "3 سلامات لحارسنا أحمد عادل عبد المنعم..كدمة قوية بوجه القدم". وخرج أحمد عادل عبد المنعم على إثر هذه الإصابة من الملعب فى الدقيقة 71 ليدخل بدلا منه محمد فوزى.
افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.
بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.
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