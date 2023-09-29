شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى داعما حارسه: 3 سلامات لأحمد عادل.. كدمة قوية بوجه القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على تدعيم أحمد عادل عبد المنعم بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف للدراويش.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى على موقع "فيس بوك" صورا لإصابة اللاعب معلقا عليها: "3 سلامات لحارسنا أحمد عادل عبد المنعم..كدمة قوية بوجه القدم". وخرج أحمد عادل عبد المنعم على إثر هذه الإصابة من الملعب فى الدقيقة 71 ليدخل بدلا منه محمد فوزى.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.