شكرا لقرائتكم خبر عن البنانى: نفاضل بين ملعبين لنقل تدريبات الزمالك قبل الانتخابات ونترقب مصير لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك، إنهم بدأوا في تجهيز الخيمة التي تستقبل انتخابات القلعة البيضاء المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بملعب كرة القدم، باعتباره الأكبر مساحة داخل النادى مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه وتسهيل عملية الدخول والخروج.

وأكد البنانى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه تم تجهيز الترتيبات اللازمة لنقل التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم خارج النادي لمدة يومين قبل الانتخابات، وثلاث أيام بعد الانتخابات، لحين عودة الملعب كما كان عليه.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية لنادى الزمالك: "لدينا ملعبان في قائمة البدائل للتدريبات الجماعية للفريق والأمر مطروح أمام الجهاز الفني وما سيتم الاستقرار عليه سيتم تنفيذه على الفور"، وأكد: "نعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه النادى، لأن الزمالك قلعة رياضية كبيرة".

وتحدث البنانى عن موقف إعادة مباراة المقاولون العرب قائلا: "تم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بضرورة إعادة اللقاء، في اليوم التالى لإقامة المباراة مصحوبا بفيديو يتضمن ما حدث من حكم المباراة أثناء مناقشة إحدى القرارات التحكيمية باللقاء، وحاليًا نتابع الموقف مع اتحاد الكرة والرابطة حول الموقف الخاص باللقاء والقرار المنتظر".

وواصل: "حرصنا على توفير جزء من المستحقات المالية للاعبين من مدخلات النادي من قبل اللجنة الثلاثية، ويشعر اللاعبون بالرضا أن الإدارة التنفيذية تقوم بالواجب الذي عليها بقدر المستطاع وأكثر، وهو ما يجعل أداءهم بشكل أفضل"، وأكمل: "أقول للاعبين احنا وراكم ونؤازركم وهم يشعرون بذلك ومنتظرين منكم الكثير ونشوف مباراة رائعة يوم السبت والفريق يستطع العبور".