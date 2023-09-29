شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة نايل: اختيار العاصمة الإدارية لحفل الرعاية لأن مصر تقدم مدينة عريقة ورائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة Nile Developments ، أن الرياضة أصبحت واجهة الدول فى الوقت الحالى وكنا نرغب فى رعاية الدورى منذ فترة.

وقال محمد طاهر، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الرياضة أصبحت واجهة الدول فى الوقت الحالى وكنا نرغب فى رعاية الدورى المصرى لتقديم كل ما هو مفيد للدولة".

وأضاف محمد طاهر: "أى شركة خاصة بيكون بها جانب إعلانى واستثمارى، فوضعنا هدفا للارتقاء بشكل الدورى ورفع قيمته، خاصة أن هذه النسخة هى 75 فى تاريخ البطولة".

وتابع: "كل الناس اللى تعاملنا معهم على أعلى مستوى ومتفهمين لكل الطلبات التى طلبناها وهدفنا تقديم نسخة مختلفة عن السنوات الماضية".

وأوضح رئيس شركة نايل: "أهمية الرياضة وكرة القدم تحديد كأحد القوى الناعمة كان وراء رعايتنا للدورى، واختيار العاصمة الإدارية لحفل الرعاية لأن مصر بتقدم مدينة عريقة ورائعة وتحفة فنية ومعمارية لتعيد تاريخ العاصمة القديمة، وهو المشروع الأعظم منذ حرب 73 وبها معالم أثرية للأجيال الجديد".

وأضاف: "العاصمة الإدارية قدمت فرص عمل للشباب بشكل يومي، وشركة نايل توفير 600 فرصة عمل يومية، وهناك أكثر من 400 شركة فى العاصمة".