شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة نايل: الجمهور سيقوى الدورى 200% ونسعى لحضوره بالسعة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركةNile Developments، أن وجود الجمهور من أهم الأمور التى تساعد على نجاح أى بطولة وسيقوى الدورى بنسبة 200%.

وقال محمد طاهر خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الجمهور هو الذى سيقوى بطولة الدورى 200% والدورى المصرى قوى بتواجد الجمهور لأنه هو الأساس".

وتابع: "اتفقنا مع أحمد دياب لزيادة سعة الجمهور، وإن شاء الله على انتهاء الموسم ستكون السعة الكاملة فى الملاعب من الجمهور وهو ما سينجح البطولة".

وأوضح: "اختيار اسم النيل لما له من إلهام كبير وفخر لكل مصرى وكذلك الأهرامات، لأنها تمنحك الدافع دائما على النجاح، وخصصناه للمشاريع العملاقة".

وتابع: "العاصمة الإدارية منحت المصريين فرصة للريادة مجددا فى كل المجالات، خاصة فى مجال الهندسة والإنشاءات، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الفرصة الكبيرة لإظهار قدراتنا".

وأضاف: "الرياضة ستظهر للعالم مدى التقدم والإنجازات فى العاصة الإدارية خاصة فى وجود القرية الأولمبية والملاعب المتميزة داخل هذه العاصمة".

وأوضح: "الرياضة أصبحت واجهة الدول فى الوقت الحالى وكنا نرغب فى رعاية الدورى المصرى لتقديم كل ما هو مفيد للدولة".

وأضاف محمد طاهر: "أى شركة خاصة بيكون بها جانب إعلانى واستثمارى، فوضعنا هدفا للارتقاء بشكل الدورى ورفع قيمته خاصة أن هذه النسخة هى 75 فى تاريخ البطولة".

وتابع: "كل الناس اللى تعاملنا معهم على أعلى مستوى ومتفهمين لكل الطلبات التى طلبناها وهدفنا تقديم نسخة مختلفة عن السنوات الماضية".

وأوضح رئيس شركة نايل: "أهمية الرياضة وكرة القدم تحديد كأحد القوى الناعمة كان وراء رعايتنا للدورى، واختيار العاصمة الإدارية لحفل الرعاية لأن مصر بتقدم مدينة عريقة ورائعة وتحفة فنية ومعمارية لتعيد تاريخ العاصمة القديمة، وهو المشروع الأعظم منذ حرب 73 وبها معالم أثرية للأجيال الجديد".

وأضاف: "العاصمة الإدارية قدمت فرص عمل للشباب بشكل يومي، وشركة نايل توفير 600 فرصة عمل يومية، وهناك أكثر من 400 شركة فى العاصمة".