شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يلتقي فريق منطاد الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق «منطاد الإمارات» برئاسة الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري.

واطلع سموه خلال اللقاء على مشاركات فريق منطاد الإمارات ودوره في الترويج لدولة الإمارات وإنجازاتها، إضافة إلى التعريف بأهمية مهرجانات المناطيد المحلية في تعزيز الجذب السياحي للدولة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بإنجازات الفريق عبر جولاته العالمية ومشاركاته في مختلف المحافل المحلية والدولية، مؤكداً سموه أهمية التعريف برياضة المناطيد الجوية والترويج لها.

وقدّم فريق منطاد الإمارات شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.