شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الرابعة لدواثلون عجمان الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إقامة النسخة الرابعة من دواثلون عجمان، يوم الأحد المقبل في حديقة الصفيا بعجمان، ويعتبر سباق دواثلون عجمان فرصة استثنائية لجميع عشاق الرياضة، حيث يمكنهم تحقيق أداء متميز والمشاركة في تجربة رياضية شائقة.

ويتضمن الحدث الذي يقام بتنظيم القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية، منافسات تجمع بين رياضات الجري وركوب الدراجات، وتتيح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسبهم حسب قدراتهم المختلفة.

وتشمل فئات السباق في دواثلون عجمان مجموعة متنوعة تلائم جميع المشاركين بغض النظر عن أعمارهم ومستويات لياقتهم البدنية من محترفين وهواة وأطفال، حيث يشمل السباق أربع فئات أساسية وهي فئة المسافة الطويلة (10 كم جري - 40 كم دراجة - 10 كم جري)، ومسافة سبرينت (5 كم جري - 20 كم دراجة - 5 كم جري) وسوبر سبرينت (2.5 كم جري - 10 كم دراجة - 2.5 كم جري)، ومبتدئين سوبر سبرينت (1.5 كم جري - 5 كم دراجة - 1.5 كم جري).

وأعرب محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن تقديره للجهد الجاد والمثابرة التي بذلتها الفرق المختصة في إعداد وتنظيم هذا الحدث، مسلطاً الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه الأحداث الرياضية في تعزيز الشعور بالتواصل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وأكد أن هذا الدعم القوي يتماشى تماماً مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع السياحة في إمارة عجمان.

وأشار الهاشمي إلى التزام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية والثقافية والتراثية، وذلك في إطار جهودها الشاملة لتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية بارزة على المستويين المحلي والعالمي، وأكد أن هذه الجهود تحمل ثمارها من خلال جدول الأعمال السنوي الديناميكي الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجذب الجماهير وتعزز التبادل الثقافي والصداقة الدولية.