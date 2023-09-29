شكرا لقرائتكم خبر عن سباق ناجح للإبحار الشراعي في كاسر الأمواج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق «الإبحار الشراعي» الداخلي في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي في فئة الشراع الحديث لفئتي «الأوبتمست» و«الليزر».

وشهد السباق مشاركة 20 متسابقاً من الذكور والإناث بالفئات العمرية المختلفة، استعداداً لبطولة الإمارات للشراع الحديث في أكتوبر المقبل بأبوظبي.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية أن السباق يصب في مصلحة المسار الرياضي التطويري، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء قدرات الطلبة التنافسية، وإكسابهم مهارات القيادة التي تمكنهم من دخول أجواء المنافسات المقبلة بجاهزية كبيرة.

وقال: «السباق شهد مستويات فنية عالية، والرياح كانت مناسبة لانطلاق المنافسات مع نهاية فترة الصيف، وتواجد الأهالي لتشجيع أبنائهم منحه زخماً كبيراً وعزز نجاحه الفني».

وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وصقل خبراتها.