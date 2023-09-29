شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لبطولة الكبادي في الدورة العمالية الخامسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة الكبادي نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوجا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك في بطولة الكبادي، التي أقيمت في صالة أكاديمية توس بمنطقة القرهود، أكثر من 400 لاعب ضمن 35 فريقاً من مختلف الجنسيات والشركات، وتابع منافساتها أكثر من 3 آلاف متفرج في المدرجات من العمال والأسر التي حرصت على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة.

وفاز فريق شركة بتروناس بالمركز الأول في البطولة بعد تغلبه على فريق شركة دتكو الذي تلاه في المركز الثاني، وحل فريق مجموعة الغرير في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة نون الذي جاء في المركز الرابع، وفاز اللاعب دونراي من شركة بتروناس بأفضل لاعب في البطولة.

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وفاطمة أحمد المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.