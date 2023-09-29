شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل آل مكتوم يستعرض استراتيجية الإمارات في منتدى صناعة الرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعرض الشيخ سهيل بن بطي بن سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في الهيئة العامة للرياضة، الاستراتيجية الوطنية الرياضية لدولة الإمارات في منتدى صناعة الرياضة لعام 2023 الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر في The AW فندق هيلتون في جزيرة ياس.

وسيتم عرض المزيد عن هذه الاستراتيجية وكيفية تأثيرها على الرياضة والمجتمع والصحة والتعليم خلال جلسة حصرية في منتدى صناعة الرياضة بحضور أكثر من 200 مشارك.

وسيشمل الحدث جلسات نقاشية عبارة عن أسئلة وأجوبة على المسرح مع نادي مانشستر يونايتد بحضور لاعبه السابق دوايت يورك، إلى جانب فرصة فريدة لرؤية كأسّ دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام منتدى صناعة الرياضة بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع ومكتب المؤتمرات والمعارض في أبوظبي.