الامارات | الحمادي: منافسات دوري الدرجة الأولى تبشّر بموسم قوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم عمر الحمادي، الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى بأنه استثنائي ومميز في كثير من الجوانب الفنية والجماهيرية، ويبشّر بمستوى قوي وممتع. وأكد أن نجاح عدد من فرق دوري الدرجة الأولى في تحقيق الفوز على ملاعب المنافسين في أربع من مباريات الجولة الثالثة، يعكس التطور الذي تشهده المسابقة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «اللافت للنظر هو المستوى الفني العالي الذي ظهرت به أكثر من مباراة في هذه الجولة، ولم يقتصر ذلك على أصحاب الأرض، فقد كان الضيوف أفضل فنياً وحققوا الفوز، ما يعكس قوة التنافس والتطور».