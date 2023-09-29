الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - كلباء 17:20
بني ياس - الإمارات 17:20
شباب الأهلي - الوحدة 20:00
أبطال إفريقيا
بيراميدز - بارتيوريتيك 19:00
الأهلي - سانت جورج 20:00
برشلونة - إشبيلية 23:00
الدوري البرتغالي
بنفيكا - بورتو 23:15
الدوري السعودي
الفيحاء - الاتحاد 19:00
الهلال - الشباب 22:00
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