الامارات | المدرب إيسايلا يترقب ذروة الإقالات للعودة إلى دوري المحترفين  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب بني ياس السابق، الروماني دانيال إيسايلا من أبرز المرشحين لتدريب أحد أندية المحترفين في الفترة المقبلة، حيث كشف المدرب أنه قرر البقاء في الإمارات رغم انتهاء ارتباطه بفريقه السابق، في وقت أصبح فيه بعض المدربين مهددين بالإقالة في حالة ساءت نتائج فرقهم أكثر خلال الجولة الرابعة للدوري. وكان الروماني قاد «السماوي» لوصافة الدوري في موسم 2020-2021.

ويقيم إيسايلا مع أسرته في أبوظبي، وترتاد بناته مدارس إنجليزية منذ عامين، وهو بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار البقاء في الإمارات، وانتظار فرصة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين.

وكشف إيسايلا عن وجود اتصالات مع أندية محلية وأخرى في بلاده، وقال لصحيفة «سبورت توتال» الرومانية: «هناك مناقشات كل يوم سواء من الإمارات أو رومانيا، المهم أن يكون هنالك مشروع مفيد لي وللنادي، بعض المفاوضات لم تشهد تقدماً ملموساً، وأخرى لم نصل إلى قاسم مشترك، إما لأنني لم أكن راضياً، أو لأن النادي لم يلبِّ مطالبي».

واعترف المدرب الروماني أن عليه أن يكون أكثر انفتاحاً في الفترة الحالية، وقال: «عندما تكون مدرباً وخصوصاً حين تكون غير مرتبط، عليك أن تكون منفتحاً في أي مفاوضات، بما في ذلك فكرة العودة إلى الديار».

وأشار إلى تلقيه عروضاً من أندية رومانية خلال العطلة التي قضاها في بلاده، وقال: «عندما كنت في إجازة هناك، كانت الفرق تبحث عني، ثم قلت إن لدي بعض المشاكل الشخصية مع عائلتي، لأنني أريد الاستمرار في الإمارات لفترة معينة». وقال إن عائلته سعيدة بالإقامة في الإمارات، وبناته منسجمات في مدارسهن ولا يريد العودة إلى رومانيا حالياً، كون ذلك ليس في مصلحة عائلته.

وكان إيسايلا حقق نجاحاً كبيراً مع بني ياس خلال الفترة من 2020 إلى 2023، إذ شهد دخول الفريق المنافسة على الدوري، وكان قريباً من ذلك حين حل وصيفاً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الجزيرة بطل الدوري في موسم 2021.

• إيسايلا قاد بني ياس من 2020 إلى 2023، وأبرز إنجازاته وصافة الدوري في موسم 2021.