الامارات | ختام بطولة «الكبادي» العمالية بمشاركة 400 لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة الكبادي المقامة في صالة أكاديمية توس في منطقة القرهود، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي، مشاركة أكثر من 400 لاعب ضمن 35 فريقاً من مختلف الجنسيات والشركات.

وتقام «الدورة الرياضية العمالية» تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، وكرة القدم، وسباق الجري، ومصارعة الذراعين، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والسباحة، وشد الحبل، واليوغا، والكريكت، ورياضة الكبادي.

وتابع منافسات بطولة الكبادي أكثر من ثلاثة آلاف متفرج في المدرجات من العمال والأسر التي حرصت على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم.

وفاز فريق شركة «بتروناس» بالمركز الأول في البطولة بعد تغلّبه على فريق شركة «دتكو» الذي تلاه في المركز الثاني، وحل فريق مجموعة الغرير في المركز الثالث بعد تغلّبه على فريق شركة «نون» الذي جاء في المركز الرابع. وفاز اللاعب دونراي من شركة «بتروناس» بأفضل لاعب في البطولة. وفي ختام البطولة قام أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري، والمنسقة العامة لمبادرة الروح الإيجابية فاطمة أحمد، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة كرة القدم على ملاعب شركة «دتكو» في جبل علي، فيما تقام بقية المنافسات في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، والقوز والجداف، وموانئ دبي العالمية، وشركة «دتكو»، وشركة «دلسكو»، ومجمع «إينوك» السكني، والقصيص، والمحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

• أكثر من 3 آلاف متفرج من العمال والأسر تابعوا منافسات بطولة الكبادي في المدرجات.

• «الدورة الرياضية العمالية» تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» وتتضمن 11 لعبة رياضية.