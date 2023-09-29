الامارات | الجواد «متسابق» يدافع عن لقبه في «دبي جويل ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود الجواد «متسابق» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، للدفاع عن لقبه الذي حازه العام الماضي في سباق «دبي جويل ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» الذي يجري اليوم في نسخته الـ36، ويمتد في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1600 متر عشبي.

ويواجه جواد «شادويل»، البالغ من العمر خمس سنوات، بقيادة فارسه جيم كراولي، تحدي ستة من صفوة جياد مسافة الميل، يبرز منها إماراتياً، المهر «ملجوم» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس، الطامح لانتصاره الرابع في مسيرته المقتصرة على خمس مشاركات.

كما يمثل ملاك الإمارات، المهر «مايتي يوليسيس» بشعار سعيد سهيل، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، القادم من انتصارٍ الشهر الماضي في سباق للفئة الثالثة «جروب3» على مسافة الميل ذاتها (1600 متر)، وإنما على مضمار «سالزبوري» البريطاني.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد الإيرلندي «شينديت» الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركته بالموسم الحالي، من ضمنها انتصاران على مسافة الميل ذاتها، جاء أولها في التاسع من الشهر الجاري في سباق للفئة الثالثة «جروب3» على مضمار «هايدوك» الإنجليزي، وأتبعه في 20 من هذا الشهر بالفوز على مضمار «ساندون» في سباق لفئة «القوائم».

ويشهد الحفل ذاته، وفي الشوط الثالث، دفع ملاك الدولة باثنين من مهور عمر السنتين التي يشرف على تدريبها روجير فاريان، للمنافسة على لقب «دبي روكفيل ستيكس» ثاني البطولات الرئيسة المخصصة لخيول الفئة الثانية «جروب2»، وإنما لمسافة 1400 متر عشبي، حين يتكل فريق «شادويل» على خدمات المهر «الشنفرى» بقيادة الفارس الخبير جيم كراولي، على أن تأتي المشاركة الإماراتية الثانية مع المهرة «زنجبيلة» المملوكة للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ويتولى قيادتها الفارس ديفيد إيغان.