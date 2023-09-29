الامارات | 4 ملفات مهمة تنتظر لجنة التحكيم الجديدة.. أبرزها إعادة ثقة «الصافرة» محلياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قُضاة ملاعب سابقون في كرة القدم، أن هناك أربعة ملفات مهمة تنتظر لجنة التحكيم الجديدة في اتحاد كرة القدم، التي تشكلت أخيراً خلال الدورة الانتخابية لاتحاد الكرة 2023-2027، مشيرين إلى أن أبرز هذه الملفات يتمثل في: وضع خطة واضحة لتأهيل وتطوير مستوى التحكيم الإماراتي، وإعداد قضاة ملاعب للمشاركة في كأس العالم، وتأسيس قاعدة لبناء قضاة ملاعب جدد يشكلون مستقبل التحكيم الإماراتي، إضافة إلى إعادة الثقة في التحكيم محلياً بعد التراجع الذي شهدته في الفترة الأخيرة، وتمثل في عدم الرضا من قبل بعض الأندية عن أداء التحكيم، وتسبب في الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات في المسابقات المحلية، إلى جانب القرار الأخير بجعل الاستعانة بالصافرة الأجنبية مفتوحاً في الموسم الحالي دون حد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة التركيز أكثر على تأهيل حكام في تقنية الحكم الفيديو (الفار)، وزيادة مكافآت قضاة الملاعب التي ظلت كما هي منذ فترة وتتمثل في 5000 درهم لحكم الساحة في المباراة الواحدة و3000 درهم للحكم المساعد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه على الرغم من أن التحكيم الإماراتي يشهد حضوراً مميزاً، بدليل اختيار خمسة قضاة ملاعب إماراتيين للمشاركة في إدارة نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، وكذلك مشاركة أطقم التحكيم الإماراتي في إدارة مباريات بدوري أبطال آسيا للأندية، وكأس الاتحاد الآسيوي؛ فإنه على الصعيد المحلي يحتاج التحكيم إلى مراجعة أكثر والعمل على معالجة الثغرات والسلبيات ونقاط الضعف.

وتشكلت لجنة التحكيم الجديدة للدورة الجديدة برئاسة سالم علي الشامسي، وهو من خارج عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى جانب نائب رئيس اللجنة حمد المزروعي، وعضوية: إبراهيم لعماش وناصر الحمادي وخميس الشامسي.

استكمال التطوير

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن استمرار سالم الشامسي في رئاسة لجنة التحكيم أمر إيجابي، واصفاً ذلك بأنه مبادرة جيدة، كونه في حال تسلم رئاسة اللجنة شخص جديد فسيبدأ من الصفر، معتبراً أن وجود الشامسي في رئاسة اللجنة خلال الدورة السابقة أكسبه خبرة ودراية كبيرة بعمل اللجنة، متمنياً أن يكون أعضاء اللجنة الجديدة على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية.

وأضاف محمد عمر الذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة في الدورة الماضية لاتحاد الكرة: «لجنة التحكيم السابقة بذلت جهوداً كبيرة لتطوير التحكيم، وأتمنى أن تواصل اللجنة الجديدة استكمال الخطط التي وضعتها اللجنة السابقة». وأشار إلى أن زيادة المكافآت المالية لقضاة الملاعب موجودة ضمن التوصيات الخاصة بلجنة التحكيم السابقة، وأن هذا الأمر سيكون من أولويات رئيس اللجنة في الدورة الجديدة. وشدد على أن مشاركة عدد كبير من قضاة الملاعب الإماراتيين في البطولات الخارجية، تعكس تطور التحكيم الإماراتي.

مواهب جديدة

وشدد الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل على ضرورة أن تركز لجنة التحكيم الجديدة على تأسيس قاعدة قضاة ملاعب جدد وضخ مواهب جديدة في التحكيم، ووضع خطة واضحة لقضاة ملاعب يمثلون التحكيم الإماراتي في كأس العالم، خصوصاً أن فترة اللجنة تمتد لأربع سنوات، ولديها متسع من الوقت للعمل في كل الملفات التي تهم جهاز التحكيم الإماراتي.

وأكد على أهمية تخصيص لجنة خاصة لمتابعة الحكام، فضلاً عن ضرورة تركيز اللجنة على تأسيس حكام لتقنية (الفار)، والعمل على توحيد مسألة القرارات التحكيمية المتعلقة بـ«الفار». وطالب العاجل اللجنة الجديدة للحكام بعملية تحفيز للحكام المتميزين من خلال القيام برصد مكافآت أسبوعية بجانب إقامة تكريم سنوي للمتميزين.

توحيد المكافآت

بدوره أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم يعقوب الحمادي على ضرورة أن تركز لجنة التحكيم على إعادة الثقة في التحكيم الإماراتي محلياً على صعيد إدارة المسابقات المحلية بعد التراجع الذي شهده في الفترة الأخيرة، نتيجة عدم رضا بعض الأندية عن أداء التحكيم، بدليل استعانة عدد منها بحكام أجانب.

وأشار الحمادي إلى أنه على الصعيد الخارجي يشهد التحكيم الإماراتي تميزاً كبيراً، بدليل اختيار خمسة حكام إماراتيين للمشاركة في إدارة نهائيات كأس آسيا يناير المقبل، بجانب ضرورة أن تركز لجنة التحكيم الجديدة على زيادة مكافآت قضاة الملاعب، التي ظلت كما هي منذ فترة طويلة، مشدداً في الوقت ذاته على توحيد المكافآت المالية دون النظر إلى درجة الحكم، وإنما إلى نوعية المباراة والمستوى التحكيمي.

وأشار يعقوب الحمادي إلى أن وجود المدير الجديد للجنة التحكيم، خبير التحكيم عصام عبدالفتاح، الذي تم تعيينه أخيراً، يمثل إضافة كبيرة، كونه سيعمل على تطوير منظومة التحكيم الإماراتي.

• لجنة التحكيم برئاسة سالم الشامسي، وحمد المزروعي نائباً، وعضوية إبراهيم لعماش وناصر الحمادي وخميس الشامسي.

الملفات الـ 4 التي تنتظر لجنة التحكيم الجديدة:

1- وضع خطة واضحة لتأهيل وتطوير مستوى التحكيم الإماراتي.

2- إعادة الثقة في التحكيم محلياً بعد الاتجاه للاستعانة بـ«الصافرة الأجنبية».

3- الاهتمام أكثر بتطوير مستوى «حكم الفيديو» (الفار).

4- زيادة مكافآت قضاة الملاعب.

اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث ضمت لجنة المسابقات عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيساً، وفهد الحوسني نائباً، وعضوية: يحيى المطروشي وفهد الكسار وعبدالحكيم بلهون.

وضمت لجنة الحكام سالم الشامسي رئيساً، وحمد المزروعي نائبا، وعضوية: إبراهيم لعماش وناصر الحمادي وخميس الشامسي. وضمت لجنة كرة القدم الشاطئية عمر المهيري رئيساً، ويحيى المطروشي نائباً، وعضوية: عمران الجسمي وأحمد المصعبي وإبراهيم المنصوري.

وتم تشكيل اللجنة المالية برئاسة هشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ نائباً، وعضوية: عبدالمجيد المرزوقي ولطيفة العوضي ومحمد الكندي. وضمت لجنة الطب الرياضي الدكتور مصطفى الهاشمي رئيساً، والدكتور سعيد علي آل ثاني نائباً، وعضوية: الدكتور أحمد عبدالرحمن والدكتورة نجيبة عبدالرزاق، والدكتور بسام محبوب. أما لجنة كرة القدم النسائية فهي برئاسة أمل بوشلاخ، وراشد عامر البدواوي نائباً، وعضوية: خلود الحوسني وغالية المازمي وفاطمة الزعابي.