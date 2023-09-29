الامارات | مواجهة مرتقبة بين الفلسطيني السلوادي والمصري رضا في «أبوظبي إكستريم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إكستريم» «ADXC»، التي تنطلق نسختها الأولى في 20 أكتوبر المقبل، في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، إقامة نزال عربي مرتقب يجمع بطلي الفنون القتالية المختلطة الفلسطيني عبدالكريم السلوادي، والمصري إسلام نادر رضا، ضمن منافسات الوزن المتوسط، لينضما إلى البطلين العربيين الفلسطيني بلال محمد، والسوري طارق سليمان، اللذين تم إعلان مشاركتهما من قبل.

وتجمع منافسات بطولة «أبوظبي إكستريم» رياضتي الجرابلنج، والجوجيتسو داخل القفص ومن دون بدلة، كما يحظى المشاركون في البطولة بفرصة المنافسة على مدار عامين في قارات العالم المختلفة، من خلال جولات متخصصة عدة لهذا النوع المثير من الفنون القتالية المختلطة، على أن يتم تتويج الأفضل بحزام البطولة في عام 2025.

وجاء تألق الفلسطيني عبدالكريم السلوادي، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، في رياضات الفنون القتالية بعد تتويجه بطلاً عالمياً في عام 2018، لتتوالى الإنجازات تباعاً، ويحقق العديد من الألقاب في العديد من الأحداث العالمية.

أما المصري إسلام نادر رضا، فحقق العديد من الانتصارات في نزالات الفنون القتالية العالمية، من أبرزها بطولة «محاربي الإمارات».

وأعلنت اللجنة المنظمة اختيار بطل الإمارات في الجوجيتسو زايد الكثيري (23 عاماً) ليمثل الإمارات في النسخة الافتتاحية من البطولة، حيث يلتقي البرازيلي سواريس في نزال التحدي للوزن الخفيف.

وسيكون الكثيري أول إماراتي يشارك في هذه البطولة، حيث يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من بينها حصوله على ذهبية تاريخية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الماضية، وذلك في وزن 56 كغم.

وأكد الكثيري أنه يجري استعدادات مكثفة للمشاركة في النزال الأول والظهور بأفضل صورة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تحديد هوية المقاتلين العالميين للنزال الرئيس في البطولة، وهما هندرسون، ونيمان غرايسي.

ويقام خلال النسخة الأولى من الحدث 14 نزالاً، فيما تجري المنافسات بالتعاون بين منظمة «ADXC» ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.