شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسان جورج اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي اليوم الجمعة لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الاثيوبى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.