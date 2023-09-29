بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يتابع انتصاراته بفوز على أوساسونا

الرياص - اسماء السيد - مدريد: تابع أتلتيكو مدريد انتصاراته بفوزه على مضيفه أوساسونا 2 0، الخميس في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو الفوز الثاني توالياً لأتلتيكو بعدما كان اسقط الجار ريال 3 1 في ديربي العاصمة مدريد في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز الخامس، علما انه يملك مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.

وافتتح أتلتيكو التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بتسديدة من قدمه اليسرى من زاوية صعبة (20).

واعتقد أوساسونا انه ادرك التعادل إلا ان حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" الغى الهدف الرأسي من غارسيا زوبيريا بعد ركلة ركنية بسبب خطأ على البلجيكي أكسيل فيتسيل من قبل الكرواتي أنتي بوديمير داخل منطقة الجزاء (75).

وطرد الحكم جاكوبا أراساتي مدرب أوساسونا لاحتجاجه بشدة على الغاء الهدف.

ووجه أتلتيكو ضربة قاضية لمنافسه بعد هجمة مرتدة بدأها غريزمان من منتصف الملعب إلى الجناح البرازيلي صامويل لينو على الجهة اليسرى ليمرر الاخير كرة زاحفة داخل المنطقة روضها المندفع البديل رودريغو ريكيملي وخدع الحارس أيتور فرنانديس وسدد في الشباك الخالية (81).

وشهدت الدقائق الاخيرة خشونة زائدة من قبل الطرفين، فرفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا ومهاجم أوساسونا الأرجنتيني لويس إيزكييل أفيلا (86).