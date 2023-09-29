شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرصد مكافآت خاصة للاعبيه للفوز على الأهلى والمشاركة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق تحفيزاً لهم من أجل الفوز على الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر فى المباراة المقرر يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وترغب إدارة نادى إنبى فى شحن اللاعبين معنوياً وزيادة الدافع لديهم إيماناً منهم بأهمية هذه المباراة كونها ستكون لحظة فارقة فى تاريخ الفريق البترولى خاصة أنها ستؤهله لنهائى كأس مصر لأول مرة منذ فترة طويلة ومن ثم المشاركة فى كأس السوبر للأندية الأبطال بنسخته الجديدة.

ويعكف تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على دراسة النادى الأهلى فى الفترة الحالية بعناية ودقة شديدة، فضلاً عن طلبه من معاونيه تقرير شامل عن طرق لعب السويسر مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى.

من ناحية أخرى قال تامر مصطفى إن حكم المباراة استعجل طرد أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى،مؤكداً أن هذا القرار صعب المباراة أمام طلائع الجيش في اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى عصر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة دورى نايل.

أكد مصطفى أن فريق إنبى استطاع الخروج بنقطة رغم النقص العددى من الدقيقة 54 مشيراً إلى أن أداء لاعبيه لم يكن الأفضل ولكنهم استطاعوا بالروح الخروج بالتعادل.

وأشار المدير الفني لفريق إنبى إلى أن أزمة إيقاف القيد منعته من تدعيم الفريق بصفقات قوية لتعويض النواقص والمراكز موضحاً أنه في الانتقالات الشتوية المقبلة سيعمل على حل هذه المشكلة بالتعاقد مع لاعبين سوبر.