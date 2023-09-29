شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات فى دورى المحترفين بطعم الممتاز.. الحرس والمحلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، مساء الأحد المقبل، بمواجهة نارية بين غزل المحلة وحرس الحدود، في المسابقة التي يتنافس بها 20 ناديا على الصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

4 مواجهات بطعم الممتاز

ويشهد الأسبوع الثانى من دورى المحترفين 4 مواجهات قوية جدا بين أندية لها تاريخ كبير في الدورى الممتاز وحاليا تنافس على العودة مجددا للظهور في الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وستكون المواجهات الأربعة بين غزل المحلة وحرس الحدود في افتتاح الجولة الثانية، ثم مصر المقاصة مع السكة الحديد، وأسوان مع النجوم يوم الاثنين، وأخيرا القناة مع بتروجت يوم الثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الثانية

غزل المحلة مع حرس الحدود "الأحد المقبل"

بترول أسيوط مع بروكسى "الاثنين المقبل"

مصر المقاصة مع السكة الحديد "الاثنين المقبل"

مكادى مع دكرنس "الاثنين المقبل"

أسوان مع النجوم "الاثنين المقبل"

راية مع وادى دجلة "الثلاثاء المقبل"

القناة مع بتروجت "الثلاثاء المقبل"

أبو قير للأسمدة مع طنطا "الثلاثاء المقبل"

المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين "الثلاثاء المقبل"

لافيينا مع النصر للتعدين "الثلاثاء المقبل"

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.