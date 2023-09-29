شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع البروفة الأخيرة لعبور الزمالك لـ أرتا سولار الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينهى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليلة اليوم الجمعة «البروفة» الأخيرة لخطة عبور، فريق أرتا سولار الجيبوتى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واهتم أوسوريو بالتركيز على علاج هفوات دفاع لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة أرتا سولار، كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى بطل جيبوتى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أرتا سولار لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى ارتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وتحدث أوسوريو و معاونوه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين، في العديد من الأمور الخططية والفنية استعدادا لمواجهة غدا السبت،و تم خلال هذه الجلسة مناقشة أمور فنية و أدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب ينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال اللقاء غدا .

ويجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك حيث استقر على إعادة التونسى حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" وسيف الجزيرى لتشكيل الفريق الأبيض الأساسى أمام أرتا سولار الجيبوتى بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بدورى نايل.

ويرغب أوسوريو في الدفع بالقوة الضاربة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، خصوصاً أنها لا تقبل القسمة على اثنين، والزمالك مطالب فيها بالفوز بثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين.