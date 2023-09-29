شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للفوز على أرتا سولار بنتيجة 3-0 للتأهل مباشرة لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بينما الفوز 2-0 يقود الفريقين لركلات الجزاء، وحال استقبل الفارس الأبيض أهداف سيحتاج للفوز بفارق 3 أهداف لعبور بطل جيبوتي.