شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع فريق سان جورج الإثيوبى، فى إياباب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_طاقم تحكيم مالى لمباراة الأهلى وسان جورج

اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

2_ الأهلى يخوض مباراتى الذهاب والإياب أمام بطل إثيوبيا بالقاهرة

يلعب الأهلي ضد سان جورج ذهاباً وإياباً في البطولة القارية باستاد القاهرة، طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

3_ مشوار سان جورج فى دوري الأبطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

4_ الأهلى حامل لقب دوري الابطال

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فى نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

5_ نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الاثيوبى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة