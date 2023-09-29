شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يراقب الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى استعدادا لمواجهة دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التحضير لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويراقب إيهاب جلال الأهلى في مواجهة سان جورج الإثيوبي من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبيه والبحث عن ثغرة لحصد النقاط الثلاثة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواحهة الأهلى يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.