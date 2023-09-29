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الامارات | كارثة في برشلونة.. مهدد بالحظر من ممارسة كرة القدم وهدم كامب نو

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن نادي برشلونة يواجه كارثة غير مسبوقة قد تتسبب في إفلاس النادي وهدف ملعبه التاريخي كامب نو

وذكرت صحيفة تيليغراف البريطانية إن نادي برشلونة مهدد بالحظر من ممارسة كرة القدم على خلفية قضية رشوة الحكام الموجهة إليه.

أوضحت الصحيفة أن وجه قاضي التحكيم بمحكمة 1 في مدينة برشلونة وجه تهمة الرشوة للنادي الكتالوني، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية نيغريرا.

وأشارت إلى أن بسبب قضية رشوة الحكام قد نادي برشلونة عقوبة الحظر من كرة القدم ما يعني افلاس النادي رسمياً في حال تم اثبات كل الاتهامات ضده.

وأضافت: "سيترتب على الحظر من القيام بأي نشاط خاص بكرة القدم، الهبوط للدرجات الأدنى إلى جانب الاستبعاد من ، إضافة لاحتمالية معاقبة عدد من مسؤوليه السابقين بالسجن.

وتابعت: "النادي معرض لخطر الإفلاس، مع هدم الملعب، بعد أن سمح القاضي بمحاكمة هيئة المحلفين بسبب المدفوعات غير القانونية المزعومة لرئيس الحكام السابق

وكان القضاء قد وجه تهمة الفساد إلى برشلونة ونائب رئيس لجنة التحكيم السابق نيغريرا في ، بداعي استلام الأخير مبلغ 7.5 مليون يورو على دفعات من قبل النادي الكتالوني، لمدهم بتقارير معينة على الحكام في فترة عمله.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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