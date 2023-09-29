الامارات | صندوق الاستثمار السعودي يستعد للاستحواذ على مارسيليا.. زيدان يوافق على تدريب النادي الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن صندوق الاستثمار السعودي حصل على موافقة المدرب زين الدين زيدان لتدريب مارسيليا في حال استحواذ الصندوق على النادي الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية أن أسطورة ريال مدريد السابق وافق على المشروع الطموح للغاية للنهوض بالنادي الفرنسي العريق.

وأضافت: "أعرب زيزو المدير الفني السابق لريال مدريد، عن استعداده للعودة إلى التدريب، مبينة أنه لديه اتفاقاً ليصبح المدير الفني التالي لمارسيليا في حالة الاستحواذ عليه من جانب صندوق الاستثمار".

وتابعت: "سيتم توفير ميزانية ضخمة تسمح للمدرب الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع "الملكي" بإبرام تعاقدات جديدة تصل إلى 300 مليون يورو حتى يتمكن مارسيليا من منافسة كبار القارة الأوروبية".