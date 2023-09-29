شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل ويعود للزمالك خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرخلة التأهيل الثانية بعد الانتهاء من البرنامج الأول الذى قضاه اللاعب فى الإمارات للتعافى من إصابة الرباط الصليبى.

وبات الونش قريبا من الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال 3 شهور،خاصة أن اللاعب يسير بشكل منتظم وفق البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبى فى القلعة البيضاء.

و طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة "الونش" بعد بدء مرحلة الجرى فى عملية التأهيل التى يخوضها فى الفترة الحالية ضمن برنامج التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهاية شهر مايو الماضى.

من جانبه تحدث الونش عن أخر تطورات تأهيله من إصابة الرباط الصليبى موضحاً أنه أنهى المرحلة الأولى بنجاح في دبى لافتاً إلى أنه يؤدى حالياً المرحلة الثانية بثبات دون تسرع وتحت إشراف الجهاز الطبي حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.

وأشارالونش إلى أنه بات قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال 3 أشهر على الأكثر موضحاً أن حالته النفسية تحسنت بشكل كبير عن السابق موجهاً الشكر لزملائه الذين دعموه خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وشكر الونش جمهور نادى الزمالك على الدعم الذى قدموه له خلال فترة إصابته مؤكداً أنهم السند الحقيقى للنادى الأبيض وسيأتى اليوم الذى يقف فيه الفريق على قدميه مرة أخرى كى يرد لهم الجميل.