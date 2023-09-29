تامر مصطفى يكثف البرنامج التدريبى لثلاثى إنبى قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يكثف تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى البرنامج التدريبى لثلاثى الفريق أحمد أمين أوفا والتونسى رفيق كابو وعلى فوزى، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة المارد الأحمر خاصة أن مستواهم البدنى متراجع فى الفترة الحالية.

ويرغب تامر مصطفى بالوصول بلاعبى الفريق البترولى إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهة الأهلى المقرر لها يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

ويبحث تامر مصطفى عن تحقيق إنجاز خاص للفريق البترولى بالوصول إلى نهائى كأس مصر لأول مرة منذ فترة طويلة ومن ثم المشاركة فى كأس السوبر للأندية الأبطال بنسخته الجديدة بعد استبعاد الزمالك.

من ناحية أخرى قال تامر مصطفى إن حكم المباراة استعجل طرد أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى، مؤكداً أن هذا القرار صعب المباراة أمام طلائع الجيش فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى عصر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة دورى نايل.

أكد مصطفى أن فريق إنبى استطاع الخروج بنقطة رغم النقص العددى من الدقيقة 54 مشيراً إلى أن أداء لاعبيه لم يكن الأفضل ولكنهم استطاعوا بالروح الخروج بالتعادل.

وأشار المدير الفنى لفريق إنبى إلى أن أزمة إيقاف القيد منعته من تدعيم الفريق بصفقات قوية لتعويض النواقص والمراكز موضحاً أنه فى الانتقالات الشتوية المقبلة سيعمل على حل هذه المشكلة بالتعاقد مع لاعبين سوبر.