دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الجمعة الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بعد الاتفاق بين الفريقين على إقامة مواجهتي الذهاب والعودة في القاهرة.

ويحتاج الفريق الأحمر خلال هذه المواجهة، للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور المجموعات، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى، بثلاثة أهداف نظيفة.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي، هو حامل لقب هذه البطولة بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بمجموع المباراتين 3\2.