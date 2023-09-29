الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365"، الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الجيش الرواندي، اليوم الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكانت مواجهة الذهاب بين بيراميدز والجيش الرواندي، والتي أقيمت في كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي، بدون أهداف.

قائمة بيراميدز في المباراة:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.