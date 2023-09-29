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التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سان جورج بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي في مواجهة سان جورج الأثيوبي، المقرر لها اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام سان جورج، على استاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع الخليج 365، أن تشكيل الفريق الأحمر، في مواجهة اليوم، سيشهد عدد كبير من التغييرات، عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي..

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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