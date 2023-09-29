بركات: نعم فاركو يستحق ضربة جزاء أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد بركات ، أن فاركو يستحق بالفعل ضربة جزاء في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري في مشهد دفع حسين السيد للمهاجم سيف تيري لاعب فاركو.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إنه يتفق مع تصريحات عاطف حنفي مدير الكرة بفريق فاركو بأن فريقه يستحق ضربة جزاء ولكن الحقيقة أن فاركو عليه إعادة ترتيب أوراقه.

وأضاف:" فاركو لا يقدم الأداء المعروف عنه في الموسمين الأخيرين وافتقد شخصيته المعروفة".

وأشار إلى أن فاركو يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى مؤكداً أن الأداء كان عليه علامة استفهام والفريق بحاجة لشخصية تكتيكية مميزة.

جدير بالذكر أن فريق فاركو تلقى الخسارة أمس على يد المصري البورسعيدي بهدف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز وشهدت جدلا تحكيميا واسعا.